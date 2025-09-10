(16) 99963-6036
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

10 Set 2025 - 09h20Por Jessica Carvalho R.
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Orlando Salles ,na cidade de São Carlos-SP no dia 10/09/2025, nascido no dia 17/04/1952 aos 72 anos. O inicio do velório está marcado as 12:00  no dia 10/09/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.
 
Era casado com Edna Recco Salles.  Deixa seus filhos Reginaldo, Carlos Alberto, José Benedito, Soraia, Rosangela,demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 10/09/2025 às 16:00hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

