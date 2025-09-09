(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

09 Set 2025 - 15h56Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -
 
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Elza Solange Mauri Delsim ,na cidade de São Carlos-SP no dia 09/09/2025, nascida no dia 28/05/1956 aos 69 anos. O inicio do velório está marcado as 10:00 no dia 10/09/2025 velório municipal de Ibaté/SP.
 
Era casada com Anesio Ap. Delsim. Deixa seus filhos Juliano, William, Bruno,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 10/09/2025 às 14:00hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.
 

Leia Também

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário15h30 - 09 Set 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário14h00 - 09 Set 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h46 - 09 Set 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Casal morto em acidente será sepultado nesta terça-feira em Santa Eudóxia
Despedida 06h42 - 09 Set 2025

Casal morto em acidente será sepultado nesta terça-feira em Santa Eudóxia

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário16h15 - 08 Set 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias