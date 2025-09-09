Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Elza Solange Mauri Delsim ,na cidade de São Carlos-SP no dia 09/09/2025, nascida no dia 28/05/1956 aos 69 anos. O inicio do velório está marcado as 10:00 no dia 10/09/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casada com Anesio Ap. Delsim. Deixa seus filhos Juliano, William, Bruno,demais familiares e amigos.



O sepultamento dar-se no dia 10/09/2025 às 14:00hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.