Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Sidney Francisco dos Santos ,na cidade de Ribeirão Preto -SP no dia 07/09/2025, nascido no dia 24/02/1965 aos 60 anos. O inicio do velório está marcado as 06:00 no dia 10/09/2025 no Velório municipal de Carapicuiba-SP.

Era casado com Adriana Rita Lara . Deixa seus filhos Vagner, Aline, Alan,Ellen e Maria Eduarda ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 10/09/2025 às 10:00hs, saindo do Velório municipal de Carapicuiba/SP, para o Cemitério do ariston de Carapicuiba/SP.

