(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

09 Set 2025 - 15h30Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Sidney Francisco dos Santos  ,na cidade de  Ribeirão Preto -SP no dia 07/09/2025, nascido no dia 24/02/1965  aos 60 anos. O inicio do velório está marcado as 06:00  no dia 10/09/2025  no Velório municipal de Carapicuiba-SP.

Era casado com Adriana Rita Lara .  Deixa seus filhos Vagner, Aline, Alan,Ellen e Maria Eduarda ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 10/09/2025 às 10:00hs, saindo do  Velório municipal de Carapicuiba/SP, para o Cemitério do ariston de Carapicuiba/SP.

Leia Também

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário15h56 - 09 Set 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário14h00 - 09 Set 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h46 - 09 Set 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Casal morto em acidente será sepultado nesta terça-feira em Santa Eudóxia
Despedida 06h42 - 09 Set 2025

Casal morto em acidente será sepultado nesta terça-feira em Santa Eudóxia

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário16h15 - 08 Set 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias