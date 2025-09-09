(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

08 Set 2025 - 16h15Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -


NOTA DE FALECIMENTO


FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. João Gonçalves Soares ,na cidade de Araraquara-SP no dia 08/09/2025, nascido no dia 08/12/1950 aos 74 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30  no dia 06/09/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com Maria da Penha Soares.  Deixa seus filhos Marco, Marcia,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 09/09/2025 às 13:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.
...
 

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h46 - 09 Set 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Casal morto em acidente será sepultado nesta terça-feira em Santa Eudóxia
Despedida 06h42 - 09 Set 2025

Casal morto em acidente será sepultado nesta terça-feira em Santa Eudóxia

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário12h02 - 08 Set 2025

Grupo Vida informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário11h09 - 08 Set 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário10h56 - 08 Set 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Últimas Notícias