Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Eduardo Batista da Silva ,na cidade de São Carlos-SP no dia 05/09/2025, nascido no dia 12/02/1940 aos 85 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 06/09/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era casado com Noemia Corsino da Silva. Deixa seus filhos Silvana, Valmir,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 06/09/2025 às 13:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

