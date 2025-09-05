(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

05 Set 2025 - 17h24Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Eduardo Batista da Silva ,na cidade de São Carlos-SP no dia 05/09/2025, nascido no dia 12/02/1940 aos 85 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30  no dia 06/09/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casado com Noemia Corsino da Silva.  Deixa seus filhos Silvana, Valmir,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 06/09/2025 às 13:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

