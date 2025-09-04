(16) 99963-6036
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

04 Set 2025 - 13h29Por Jéssica C.R.
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Angela Maria Aleixo Albano ,na cidade de Ibaté-SP no dia 03/09/2025, nascida no dia 15/06/1954 aos 71 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30  no dia 04/09/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.
 
Era casada com Antonio Albano.  Deixa seus filhos Tais, Ronaldo,demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 04/09/2025 às 13:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

