quarta, 03 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

03 Set 2025 - 11h56Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria José de Oliveira Luiz ,na cidade de Ibaté-SP no dia 03/09/2025, nascida no dia 05/11/1956 aos 68 anos. O inicio do velório está marcado as 12:30  no dia 04/09/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era casada com Nelson Alfredo Luiz.  Deixa seus filhos Roseli, Lediane, Angela, Helio,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 04/09/2025 às 16:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

