quinta, 28 de agosto de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

27 Ago 2025 - 15h33Por Jessica
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Jovem Diego Barreto do Nascimento dos Santos Ferreira ,na cidade de São Carlos-SP no dia 27/08/2025, nascido no dia 22/11/1998 aos 26 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00  no dia 28/08/2025 no velório municipal  de Ibaté/SP
 
Era Casado com Paula Rocati Ferreira do Nascimento.  Deixa seus pais Valdilene e João,demais familiares e amigos.
 
O sepultamento dar-se no dia 28/08/2025 às 10:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

