Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento



FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Jovem Diego Barreto do Nascimento dos Santos Ferreira ,na cidade de São Carlos-SP no dia 27/08/2025, nascido no dia 22/11/1998 aos 26 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 28/08/2025 no velório municipal de Ibaté/SP

Era Casado com Paula Rocati Ferreira do Nascimento. Deixa seus pais Valdilene e João,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 28/08/2025 às 10:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

NOTA DE FALECIMENTO