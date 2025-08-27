(16) 99963-6036
quarta, 27 de agosto de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

26 Ago 2025 - 16h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Helena Calderan Migliarini ,na cidade de São Carlos-SP no dia 26/08/2025, nascida no dia 26/04/1960 aos 65 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30  no dia 27/08/2025 velório municipal  de Ibaté/SP.

Era Viúva.  Deixa seus filhos Richard, Camila, Edson Junior,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 27/08/2025 às 13:30hs, saindo do  Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h30 - 27 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h59 - 27 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário10h01 - 26 Ago 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h43 - 26 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário16h52 - 25 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Últimas Notícias