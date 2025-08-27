Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Helena Calderan Migliarini ,na cidade de São Carlos-SP no dia 26/08/2025, nascida no dia 26/04/1960 aos 65 anos. O inicio do velório está marcado as 09:30 no dia 27/08/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era Viúva. Deixa seus filhos Richard, Camila, Edson Junior,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 27/08/2025 às 13:30hs, saindo do Velório Municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

