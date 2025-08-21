Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Edvaldo Alves da Silva ,na cidade de Rio Claro-SP no dia 21/08/2025, nascido no dia 14/10/1980 aos 45 anos. O inicio do velório está marcado as 06:30 no dia 22/08/2025 velório municipal de Rio Claro/SP.

Era Casado com Andreia Lopes de Lima, deixa seus filhos Levi,Anthony,Jonathan,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 22/08/2025 às 10:30hs, saindo do velório municipal de Rio Claro/SP, para o Cemitério municipal municipal de Rio Claro/SP/SP.

Leia Também