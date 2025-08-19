Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Edvaldo Schiavoni, cidade de Ribeirão Preto-SP no dia 19/08/2025, nascido no dia 03/05/1973 aos 52 anos. O inicio do velório está marcado as 07:00 no dia 20/08/2025 velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

Era Solteiro, deixa sua filha Eloisa, seu pai Sebastião, sua mãe Antonia ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 20/08/2025 às 11:15hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP, para o Cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.

