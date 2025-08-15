(16) 99963-6036
sexta, 15 de agosto de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

15 Ago 2025 - 21h13Por Da redação
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Catarina Sampaio,na cidade de Ibaté-SP / no dia 15/08/2025, nascida no dia 28/10/1947 aos 77 anos. O inicio do velório está marcado as 08:00  no dia 16/08/2025 velório municipal de Ibaté/SP.

Era Solteira, deixa seus irmãos Maria Divina das dores,  Jose da Paixão Sampaio ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 10/08/2025 às 12:00hs, saindo do  velório municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério municipal de Ibaté/SP.

