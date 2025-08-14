Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria de Lourdes Santos ,na cidade de São Paulo /SP no dia 14/08/2025, nascida no dia 13/09/1947 aos 77 anos.

O inicio do velório está marcado as 10:30 no dia 15/08/2025 velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos/SP.



Era viúva.

Deixa seus filhos Valnei, Renildo, Manoel, Paulinho, Mauricio, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 15/08/2025 às 14:30hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo de São Carlos /SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo - São Carlos/SP.

NOTA DE FALECIMENTO