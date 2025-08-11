Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. José Alaor Gouveia ,na cidade de São Carlos /SP no dia 10/08/2025, nascido no dia 20/07/1948 aos 76 anos. O inicio do velório está marcado as 08:30 no dia 11/08/2025 velório Memorial Jardim da Paz de São Carlos/SP.

Deixa sua companheira Ednalva Xavier Soares, seu filho Marcelo demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 11/08/2025 às 12:30hs, saindo do velório Memorial Jardim da Paz São Carlos /SP, para o Cemitério Memorial Jardim da Paz São Carlos /SP.

