segunda, 11 de agosto de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

11 Ago 2025 - 15h31Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. José Alaor Gouveia ,na cidade de São Carlos /SP no dia 10/08/2025, nascido no dia 20/07/1948 aos 76 anos. O inicio do velório está marcado as 08:30  no dia 11/08/2025 velório Memorial Jardim da Paz de São Carlos/SP.

Deixa sua companheira Ednalva Xavier Soares, seu filho Marcelo demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 11/08/2025 às 12:30hs, saindo do  velório Memorial Jardim da Paz São Carlos /SP, para o Cemitério Memorial Jardim da Paz São Carlos /SP.

Últimas Notícias