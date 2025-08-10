(16) 99963-6036
domingo, 10 de agosto de 2025
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

10 Ago 2025 - 18h32Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. João Mendonça Garcia ,na cidade de Ibaté /SP no dia 10/08/2025, nascido no dia 09/11/1958 aos 66 anos. O inicio do velório está marcado as 10:00  no dia 11/08/2025 velório municipal de São Carlos/SP.

Era divorciado. 

Deixa seus filhos Adriana, Patricia, Cristiana demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 11/08/2025 às 14:00hs, saindo do  velório municipal de São Carlos /SP, para o Cemitério Santo Antônio de Pádua São Carlos/SP.

