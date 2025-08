NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr Igor Nascimento Cristalli ,no dia 05/08/2025, nascido no dia 09/12/1983 aos 41 anos. O inicio do velório às 13:30hrs no dia 06/08/2025 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era solteiro deixa sua namorada Bruna Reali Abdlnur e seu Pais Maria Alice Cristalli e Ivano Cristalli e sua Irmã Ingrid Cristalli demais familiares e amigos.

Saindo velório municipal de Ibaté-SP 06/08/2025 às 16:30hs, para Crematório de Araraquara-SP.

Leia Também