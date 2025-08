NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Jovem Luis Gustavo Moraes Soares ,no dia 04/08/2025, nascido no dia 13/07/2000 aos 25 anos. O inicio do velório às 11:00hrs no dia 05/08/2025 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era casado com Sthefane Fernanda dos Santos Cerqueira. Deixa seus filhos Lorenzo, kerolyn demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 05/08/2025 às 15:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté, para o Cemitério Municipal em Ibaté-SP.

