Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. BENEDICTO DOS SANTOS na cidade de São Carlos/SP,no dia 21/07/2025, nascido no dia 01/12/1938 aos 86 anos. O inicio do velório às 09:30hrs no dia 22/07/2025 no velório municipal de Ibaté-SP.

Era viúvo . Deixa seus filhos Nivando, Renato, João, Adriana, Ana Maria, Lucineia, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 22/07/2025 às 13:30hs, saindo do velório municipal de Ibaté, para o Cemitério Municipal em Ibaté-SP.

