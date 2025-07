Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sr. Belarmino Gomes das Merces(Conhecido como Baé), na cidade de Ibaté /SP no dia 05/07/2025, nascido no dia 13/07/1953 aos 71 anos. O inicio do velório as 09:00 no dia 06/07/2025 velório municipal de Ibaté-SP.

Era casado com Joilda dos Santos da Silva Merces.

Deixa filhos Gilcelia, Selma, Deide, Jailton, Edna, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 05/07/2025 às 13:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté/SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

