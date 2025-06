Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do jovem Geilson Dantas Ferreira,na cidade de São carlos /SP no dia 17/06/2025, nascido no dia 09/04/1988 aos 37 anos. O inicio do velório será as 13:00 no dia 18/06/2025 velório municipal de São Carlos/SP.

Era casado com a jovem Bruna Lourenço Nacci. Deixa seus filhos Maria Eduarda ,Yago demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 18/06/2025 às 17:00hs, saindo do velório municipal de São Carlos/SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo em São Carlos/SP.

