NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Águeda Luzia Fatorino ,na cidade de São Carlos/SP no dia 04/06/2025, nascida no dia 23/04/2007 aos 18 anos. O Horario do velorio a definir no velório Nossa Senhora do Carmo São Carlos/SP.

Era solteira deixa seus pais Fabio Alessandro Fatorino e Kelly Aparecida Costa Fatorino demais familiares e amigos.

