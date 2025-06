Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Sérgio Luis Cassiano de Souza, na cidade de São Carlos/SP no dia 01/06/2025, nascido no dia 18/02/1967, aos 58 anos de idade.

Seu corpo será transferido para Ibaté-SP.

O início do velório está previsto para o dia 06/02/2025 às 07h30.

Era Solteiro .

Deixa seus demais familiares e amigos.

O sepultamento ocorreu no dia 02/06/2025 às 10:30hs, saindo do velório Municipal de Ibaté/SP, para o cemitério de Ibaté/SP .

