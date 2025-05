NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Bebê Victoria Lima , na cidade de Bauru/SP no dia 16/05/2025, nascida no dia 09/11/2024, aos 06 meses.

O início do velório está previsto para o dia 17/05/2025 às 09:00 hs.

Deixa sua mãe Alesandra de Campos Lima, demais familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/05/2025 às 13:00hs, saindo do velório Municipal de Ibaté, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP

