Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Valentina Correa Ribeiro , na cidade de Ibaté/SP no dia 16/05/2025, nascida no dia 04/03/1943, aos 82 anos. O inicio do velório está previsto para o dia 16/05/2025 às 13:00 hs.

Era viuva, deixa seus filhos Idair, Ivanilde, Maria, Pedro, Luiz Carlos, Antonio Carlos, Reginaldo, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 16/05/2025 às 16:00hs, saindo do velório Municipal de Ibaté, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

Leia Também