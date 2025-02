Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Compartilhar no facebook

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o início do velório está previsto para às 7h15 do dia 4/2/2025.

Faleceu em 3/2/2025 na cidade de São Carlos, Marco Antonio Monaco, nascido no dia 27/8/1964 com 60 anos de idade.

Era Solteiro.

Deixa seus irmãos Marcelo, Luiz Carlos, Elzio, Marcia e demais familiares.

O sepultamento dar-se-á às 11h15 no dia 4/2/2025 saindo do Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

