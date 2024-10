Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto-SP, o Início do Velório está previsto para as 11:00 horas do dia 31/10/2024.

Faleceu em 30/10/2024 na cidade de Ribeirão Preto, o Sr. José Mauro Affonso Martins nascido no dia 03/08/1977 com 47 anos de idade.

Deixa seu filho José Francisco Pires Affonso Martins,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á as 17:00hs no dia 31/10/2024 saindo do Memorial parque dos Girassóis Ribeirão Preto-SP para o Cemitério Memorial Parque dos Girassóis Ribeirão Preto-SP.

Leia Também