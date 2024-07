Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté-SP, o Início do Velório está previsto para as 10:30 horas do dia 01/07/2024.

Faleceu em 01/07/2024 na cidade de Ibate-SP, o Sr. Delbo Edinson Hernandez Bonaudi nascido no dia 01/09/1937 com 86 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa seus filhos,Maximo,Karen, Juan, Jorge ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á as 14:00 no dia 01/06/2024 saindo do Velório Municipal de Ibaté as 13:30 para o Cemitério Municipal nossa senhora do Carmo em São Carlos-SP.

