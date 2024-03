Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Araraquara-SP, o início do velório está previsto para as 10:00 horas do dia 01/03/2024 na Funerária Almeida Ed. Avenida Espanha, 837 - Centro Arararquara - SP.

Faleceu em 29/02/2024 na Cidade de Araraquara-SP, O Sr. Mário Luiz Cardoso nascido no dia 21/05/1957 com 67 anos de idade.

Era casado com Sra Maria Madalena da Silva.

Deixa seu filhos, Cleber, Osmario, Ezequiel, Robson, David, Douglas, Denis e demais familiares e amigos.

Sainda velório da Funerária Almeida as 12:45 para cemitério das Cruzes para sepultamentos as 13:00dia 01/03/2024 Araraquara - SP.

