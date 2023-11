Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos -SP, o início do Velório está previsto para ás 10:30 horas dia 18/11/2023.

Faleceu em 17/11/2023 na Cidade de Jau-SP o Sr. Reinaldo Pastori nascido no dia 06/01/1963 com 60 anos de idade.

Era casado.

Deixa seus filha Camila , Netos ,Cunhada e Sobrinhos demais familiares e amigos.

Seu Sepultamento dar-se-á 14:30 horas do dia 18/11/2023 saindo do Memorial Grupo Vida Rua josé de Alencar Nº539 Vila Costa do Sol para Cemitério Nossa Senhora do Carmo São Carlos SP.

