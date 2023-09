Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Santa Barbara do Oeste-SP, o Inicio do Velório está previsto para as 18:00 horas até às 21:00 horas, retorno velório as 6:00 da manhã.

Faleceu em 19/09/2023 na Cidade de Ibaté SP, a jovem Isabela Cristina da Silva Lopes nascida no dia 20/10/2003 com 19 anos de idade.

Seu Corpo será Trasladado para Santa Barbara do Oeste-SP.

Deixa sua filha Kimberly Vitória, sua mãe Daniela, seus irmãos Gustavo, Guilherme, Yasmin e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/09/2023 as 09:00 horas saindo do velório Municipal de Santa Barbara do Oeste, para o cemitério Municipal de Santa Barbara do Oeste-SP

NOTA DE FALECIMENTO