Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs. seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velório está previsto para as 07:30 horas manhã do dia 02/08/2023.

Faleceu em 30/07/2023 na Cidade de Jardinópolis -SP,

A Sr.ª. Débora Rodrigues nascida no dia 16/10/1984 com 38 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para ibaté-SP.

Era casada com o Sr.Daniel da Silva Freitas.

Deixa seus filhos Gisele,Joseli, João Vitor, José Miguel,Bianca,Cibeli e demais Familiares.

O sepultamento dar-se -á dia 02/08/2023 saindo do velório municipal de Ibaté às 10:30 horas para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Leia Também