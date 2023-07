Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Obs; Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal São Carlos, o Inicio do velório está previsto para as 11:00 hrs do dia 30/07/2023.

Faleceu em 29/07/2023 na Cidade de São Carlos-SP, a Sra. Claudia Aparecida Fernandes Cardoso de Morais Modesto Nascida no dia 01/08/1968 com 54 anos de idade.

Era casada com o Sr. José Clóvis Modesto .

Deixa sua filha Camila e demais Familiares.

NOTA DE FALECIMENTOO sepultamento dar-se-á dia 30/07/2023, ás 15:00 hrs saindo do Memorial Grupo Vida, localizada na Rua José de Alencar nº 539 – Vila Costa do Sol , saindo ás 14:45hrs para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo de São Carlos-SP.