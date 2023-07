Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da prefeitura municipal de Ibaté, o início do velório está previsto para as 07:30 horas manhã do dia 23/07/2023.

Faleceu em 22/07/2023 na cidade de São Carlos - SP, a sr.ª. Rosangela Aparecida Simone nascida no dia 07/06/1972, com 51 anos de idade.

Era casada com senhor Sebastião Miguel.

Deixa seus pais, sua filha Paloma, seu genro Sidnei seus netos Helena e Sidnei Junior, seus irmãos e demais familiares.

O sepultamento dar-se-à dia 23/07/2023, saindo do velório municipal de Ibaté às 10:30 horas para o cemitério municipal de Ibaté-SP.

