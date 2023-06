Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal São Carlos -SP, o Inicio do Velório está previsto para as 07:15 horas da manhã do dia 01/07/2023 no Memorial Grupo Vida.

Faleceu em 29/06/2023 na Cidade de Ibaté-SP, o Sr. Ronaldo Bededito Valentim, nascida no dia 02/10/1963 com 59 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa seus filhos, Ricardo, Keli, Marta, Ana Clara e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 01/07/2023 saindo do Memorial Grupo vida São Carlos-SP ás 11:00 horas para o Cemitério Nossa Senhora -SP.

NOTA DE FALECIMENTO