Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Obs.; Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Santa Eudoxia-SP, o Inicio do Velório está previsto para as 11:30 horas do dia 21/06/2023.

Faleceu em 20/06/2023 na Cidade de Santa Eudoxia-SP, o Sr. Paulo Sergio Divino, nascido no dia 25/03/1957 com 66 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para Santa Eudoxia-SP.

Era Casado, com a Sra. Marcia Rodrigues Machado.

Deixa seus filhos, Geiel, Gelson, Diessica e seus demais Familiares.

O sepultamento dar se há no dia 21/06/2023 as 16:00, saindo do Velório municipal de Santa Eudoxia-SP para o cemitério Municipal de Santa Eudoxia-SP.

NOTA DE FALECIMENTO