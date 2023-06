Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.; Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté-SP, o Inicio do Velório está previsto para as 10:30 horas do dia 17/06/2023.

Faleceu em 16/06/2023 na Cidade São Carlos-SP, o Sr. Arino José dos Santos , nascido no dia 15/12/1940 com 82 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para ibaté-SP.

Era viúvo.

Deixa seus filhos , Claudemir,Silvana, Célia, Reginaldo, Clodoaldo e seus demais Familiares.

O sepultamento dar se há no dia 17/06/2023 as 13:30, saindo do Velório municipal de Ibaté-SP para o cemitério Municipal de Ibaté-SP.

Meu amado pai, hoje o Eterno te levou para casa celestial, a nós ficará a saudades, mas estamos em paz porque agora o Sr. está bem,até breve, te amamos eternamente!

Leia Também