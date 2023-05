Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Rio Claro, o Inicio do Velório está previsto para as 13:30 horas do dia 20/05/2023.

Faleceu em 20/05/2023 na Cidade de Rio Claro, o Sr. Jose Pinheiros Mendes nascido no dia 09/06/1928 com 94 anos de idade.

Era Casado com a Sra. Velcidia Parpineli Mendes.

Deixa seus Filhos Maria Elvira, José Marcos Mendes e demais Familiares.

Cerimônia de despedida terá início às 13:30 na sala cerimonial no Memorial Cidade Jardim, saindo para a cremação as 16:30.

Será Cremado no Memorial Cidade Jardim em Rio Claro -SP.

