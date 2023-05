Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velório está previsto para as 07:30 horas do dia 17/05/2023.

Faleceu em 16/05/2023 na Cidade de São Carlos, a Sra. Marilda Rodrigues Lazarini, nascida no dia 20/08/1956 com 66 anos de idade.

Seu corpo será transladado para Ibaté-sp.

Era casada, com Sr. Francisco Barbosa.

Deixa seus Filhos Erik, Elisangela e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 17/05/2023 saindo do velório municipal de Ibaté ás 10:30 hrs, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

NOTA DE FALECIMENTO