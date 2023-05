Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Obs; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velorio está previsto para as 12:00 do dia 10/05/2023.

Faleceu em 10/05/2023 na Cidade de Araraquara-SP, o Médico Dr.Milton Roberto José Sanches nascido no dia 30/06/1946 com 76 anos de idade.

Seu corpo Foi trasladado para ibaté-SP.

Era viúvo.

Deixa seus filhos Maria Fernanda,Cristiano, Bruno,Juliano e demais Familiares e amigos.

Será trasladado para o Crematório metropolitano de Ribeirão Preto com saída as 14:00 Horas do velório municipal de Ibaté-SP, onde será realizado uma cerimonia dia 10/05/2023 as 17:00 horas.

"Ninguém morre.o aperfeiçoamento prossegue em toda parte.a vida renovar eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo -os vitoriosa e bela,à união suprema com a divindade.

Chico Xavier).

NOTA DE FALECIMENTO