Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 13/04/2023 na Cidade de Ibate-SP, O Jovem Gabriel Ygor da Silva de Andrade , nascido no dia 30/01/1996 com 27 anos de idade.

Seu Corpo será Trasladado para São Carlos-SP.

Era casado com sua esposa Ana Carolina.

Deixa sua filha Ana Laura Lourenço de Andrade, seus pais Sandra e Lourivaldo, seus irmãos Bruno e William e demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á dia 14/04/2023 saindo do velório municipal Nossa senhora do Carmo as 14:30 horas para o Cemitério Municipal nossa senhora do Carmo em São Carlos-SP.

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o Inicio do Velório está previsto para as 10:30 horas da manhã do dia 14/04/2023.

Leia Também