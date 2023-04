Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velorio está previsto para as 07:30 da manha do dia 01/04/2023

Faleceu em 31/03/2023 na Cidade de São Carlos-SP, o Sr. Joao Alves , nascido no dia 19/10/1934 comn 88 anos de idade.

Era Viuvo

Deixa seus Irmãos seus filhos João,fatima,Nilseia,Glaucia e seus netos e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 01/04/2023 saindo do velório municipal de Ibaté ás 10:30 hrs para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

2 Timóteo CAP 4

7-Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.

8-Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.

