Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté, o Inicio do Velório está previsto para as 12:00 horas da tarde do dia 15/03/2023.

Faleceu em 15/03/2023 na Cidade de São Carlos-SP, o Sr Claudio Donizete Pigatto, nascido no dia 23/05/1971 com 51 anos de idade.

Seu Corpo será Trasladado para Ibaté-SP

Era Casado com sua esposa Janaina Cristina Pinto.

Deixa seus Filhos, Rianny, Miguel Irmãos e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 15/03/2023 saindo do velório municipal de Ibaté ás 15:00 horas para o Cemitério Municipal de Descalvado-SP.

