Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; será trasladado para a Cidade de Tabocas ,Estado do Maranhão o Inicio do Velorio está previsto para as 07:00 horas do dia 06/01/2023 (Segunda feira).

Faleceu em 03/02/2023 na Cidade Goiânia-Goiás A Sra. Juracy Araújo da Silva nascida no dia 09/12/1975 com 47 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para Tabocas- Maranhão.

Era casada com o Sr. Edivan Rodrigues Oliveira da Silva.

Deixa seus Filhos Maiara, Douglas,Lucas, demais Familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á dia 06/02/2023 saindo do velório municipal de Tabocas - Maranhão ás 15:00 hrs para o Cemitério Municipal de Tabocas - Maranhão.

Leia Também