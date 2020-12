Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 10/12/2020 na cidade de São Carlos-SP, a Sra. Juliana de Aurélio Traina nascida no dia 11/08/1964 com 54 anos de idade.

Era casada com Julio Cesar Traina . Deixa seus demais Familiares.

O sepultamento será no dia 11/12/2020,. saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo-SP às11:15 hrs para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório comecará às 09:15 horas do dia 11/12/2020!

