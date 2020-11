Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório dará inicio as 08:45 horas da manhã do dia 27/11/2020!

Faleceu em 26/11/2020 na Cidade de Ibaté-SP, o Sr. Roque de Moraes nascido no dia 11/06/1950 com 70 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa seus Filhos Maria Rosa, Maria Lucia, Roberto e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 27/11/2020 saindo do velório municipal de São Carlos-SP ás 10:45 hrs para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo -SP.

