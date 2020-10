09 Out 2020 - 12h22

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 08/10/2020 na cidade de Araraquara-SP, o jovem Welington Miguel do nascimento nascido no dia 22/07/1993 com 27 anos de idade.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté-SP.

Era solteiro.

Deixa seu filho Emanuel e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 09/10/2020 saindo do velório municipal de Ibaté-SP às 16:30 hrs para o Cemitério Municipal nossa senhora do Carmo em São Carlos

