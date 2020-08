Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 24/08/2020 na cidade de Ibaté-SP, o Sr. Laércio Augusto nascido no dia 30/08/1977 com 42 anos de idade.

Era casado com Valéria de Souza.

Deixa seus filhos Jorge ,Anderson ,Andressa ,Marilia e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 25/08/2020 saindo do velório municipal de Ibaté-SP ás 14:30 hrs para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

