NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 24/05/2020 na Cidade de São Carlos-SP, a Jovem Tiago Ribeiro Oliveira nascida no dia 12/02/1999 com 21 anos de idade.

Era Solteiro.

Deixa seus Pais Wilson e Maria Lucia.

Seus irmao Ezequiel e Gean demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 25/05/2020 saindo ás 09:00 hrs do Velório Nossa Senhora do Carmo -SP para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo em São Carlos-SP.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também