Faleceu em 16/04 /2020 na cidade de São Carlos -SP, a Sra .Eunice Soares Diniz nascida no dia 04/02/1963 com 57 anos de idade.

Era casado com Adelso Aguiar Diniz .

O sepultamento dar-se-á dia 16/04/2020 saindo ás 16:00 hrs do Velório Municipal nossa senhora do Carmo -SP para o Cemitério municipal nossa senhora do Carmo-SP.