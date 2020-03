Faleceu em 11/03/2020 na Cidade de São Carlos -SP, O Sr. Nelson Luppi nascido no dia 13/11/1964 com 55 anos de idade.

Era casado com Rosilene Cristina Pereira Luppi.

O sepultamento dar-se-á dia 12/03/2020 saindo ás 15:00 hrs do Velório Municipal nossa senhora do Carmo -SP para o Cemitério municipal nossa senhora do Carmo em São Carlos-SP.